Россияне 105 раз обстреляли Запорожскую область: убили мужчину и ранили женщину (фото)

Поступило 29 сообщений о разрушениях жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Российские войска 105 раз обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области в течение 7 августа, убив человека и еще одного ранив.

Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в Сети 8 августа.

"Россияне усилили обстрелы Запорожского края – за минувшие сутки зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам", – говорится в заявлении.

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Малашко уточнил, что 87 вражеских артиллерийских обстрелов были совершены по территории Гуляйполя, Новодарьевки, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Червоного, Белогорья, Преображенки, Зализнычного, Левадного, Щербаков, Каменского, Малых Щербаков, Степного, Пятихаток, Лобкового и Плавней.

Россияне также нанесли три ракетных удара по Юльевке, авиаударов – по Орехову, Малой Токмачке и Новодарьевке. 4 беспилотниками захватчики атаковали Гуляйполе и Гуляйпольское. Еще восемь обстрелов из РСЗО оккупанты устроили по Железнодорожному, Староукраинке, Малиновке, Белогорью.

"В Новоданиловке завершен разбор разрушенного авиаударом дома: из-под завалов достали тело погибшего 53-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим", — отметил глава ОВА.

В результате ночного артобстрела Преображенки травмирована 83-летняя женщина. Пострадавшая оперативно доставлена в медучреждение в Запорожье.

Малашко также проинформировал, что поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры.

Последствия обстрела Запорожской области 7-8 августа/Фото: Telegram-канал руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко

Последствия обстрела Запорожской области 7-8 августа/Фото: Telegram-канал руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко

Последствия обстрела Запорожской области 7-8 августа/Фото: Telegram-канал руководителя Запорожской ОВА Юрия Малашко

Напомним, 7 августа российские войска также обстреляли Купянский район Харьковской области. В частности, захватчики сбросили авиабомбы на жилые дома, а по прибытии спасателей и полиции – нанесли удары кассетными боеприпасами. Погибли двое гражданских, еще четверо пострадали.

В тот же день враг устроил 68 обстрелов по Херсонщине, выпустив 342 снаряда. Россияне попали по жилым кварталам и "Пункту незламності". В результате атак погиб человек, еще 13 были ранены.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Удар по Покровску, а затем еще один! 7 погибших, 67 раненых – среди них спасатели и полицейские"

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