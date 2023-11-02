Россияне 118 раз обстреляли Херсонщину: где "прилеты" и какие последствия (фото)

Российские оккупанты в течение 1 ноября устроили 118 обстрелов по Херсонской области, а в ночь на 2 ноября массированно обстреляли Станислав.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские захватчики обстреляли Херсонщину, выпустив по области 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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По населенным пунктам зафиксировано 34 "прилета" управляемых авиабомб. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области и дошкольное учебное заведение в Бериславе.

В результате вражеских атак погибли три человека, еще четыре человека получили ранения.

Российские войска в ночь на 2 ноября обстреляли село Станислав в Херсонской области: зафиксировано более 40 "прилетов". В результате атак погибла пожилая женщина. Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома.

Разрушения в Станиславе после обстрела ночью 2 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Разрушения в Станиславе после обстрела ночью 2 ноября / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Напомним, ранее глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что в результате агрессии РФ в течение суток в территориальной громаде погиб один человек, трое получили ранения разной степени тяжести.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасный обстрел Херсона! РФ убила работницу Херсонской ГВА!

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