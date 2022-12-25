Россияне 20 раз били по Донецкой области: есть ранены, много разрушений (фото)

Россияне в Донецкой области обстреляли больницу и дома.

Оккупационные войска РФ нанесли 19 ударов по Донецкой области — в результате атак путинских захватчиков ранены гражданские.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Обстрелы подверглись 9 населенным пунктам. В частности, Авдеевку оккупанты обстреляли семь раз.

По данным ОВА, утром 25 декабря под огонь попали Орловка Очеретинского общества и Авдеевка — повреждена больница.

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Также под огнем РФ были Бахмут, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Бердичи, Степное, Максимилиановка, Времовка, Предтечино. Оккупанты били по мирному населению из РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии и минометов.

В результате обстрелов повреждены 13 жилых домов. В селе Предтечино российские военные "Ураганами" попали в частные дома. Есть травмированный.

В результате артиллерийских обстрелов также ранены в Бахмуте и Максимилианке.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 22 декабря российские захватчики обстреляли Времен Яр в Донецкой области, в результате чего погиб один человек, еще два человека получили ранения.

Напомним, военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал, что под Бахмут российские войска бросили свои основные силы и средства для наступательных действий, однако попали там в капкан. Он заверил в очень хорошей украинской системе обороны в Бахмуте, поэтому Силы обороны не покинут город.

По данным ISW, российские войска замедлили наступление в районе Бахмута в Донецкой области. Вероятно, оккупанты будут инициировать тактическую или оперативную паузу.

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