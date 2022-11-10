Россияне 71 раз обстреляли Запорожскую область: власти рассказали о последствиях массированных атак (фото)

В Запорожской области есть разрушения и пострадавший человек.

Российские войска в течение 9 ноября обстреливали Запорожскую область 71 раз.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его данным, под атакой оккупантов находились 35 объектов инфраструктуры в 16 населенных пунктах Запорожской области.

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Своими обстрелами россияне разрушили 11 объектов и ранили одного человека.

"Утром (10 ноября) обстреляли Вольнянск, 4 прилета из РСЗО С-300. Разрушено частное предприятие. Бомбили ангары. Все, что умеют — уничтожать", — написал Тимошенко в Телеграмме.

В свою очередь глава ОВА Александр Старух уточнил, что россияне выпустили С-300 около 7 утра. Они взорвались на территории агропредприятия.

"Враг никак не уймется. Около 7 утра 2 ракеты, вероятно С-300, взорвались на территории агропредприятия на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные сооружения и техника. По предварительным данным, обошлось без жертв", — пишет Старух.

Напомним, россияне за прошедшие сутки, 9 ноября, обстреляли три общины в Днепропетровской области. Били по мирным городам и деревням из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. В Никополе из-за обстрелов РФ пострадала 80-летняя женщина.

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