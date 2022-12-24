Россияне 71 раз в сутки обстреляли Херсонщину: пять человек погибли, 17 — ранены

Это рекордное количество обстрелов региона за период полномасштабного вторжения.

За минувшие сутки, 23 декабря, российская армия из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков 71 раз обстреляла Херсонщину. Погибли пять человек, 17 получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Среди раненых – шестилетняя девочка. Ее с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным ОВА, в сутки зафиксировали 36 обстрелов Херсона. Российские оккупанты били по жилым кварталам города. Попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.

Фото: ТСН.ua

Напомним, российские оккупанты 21 декабря 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли удары по Херсону из реактивной и ствольной артиллерии. В то же время, они, вероятно, применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

30 обстрелов в сутки: войска РФ ударили по Херсону

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