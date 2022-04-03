Россияне 8 лет уничтожают Донбасс: жители Донецкой области не хотят ехать в РФ

Украинцы не подвергаются влиянию российской пропаганды и обвиняют оккупантов в уничтожении мирных городов Украины.

Из подконтрольных Украине районов Донецкой области российские оккупанты насильно вывезли 30 тысяч человек. Однако местные не хотят туда ехать, заявляя, что Россия принесла войну и разруху на Донбасс.

Об этом в интервью "Суспильному" рассказал глава Донецкой ВГА Дмитрий Кириленко.

"30 тысяч человек, по меньшей мере, вывезены насильно на неподконтрольную территорию и на территорию РФ. Это очень большая цифра для нас, но очень низкая для них. Потому что у них есть возможности вывозить вообще без проблем. Но они столкнулись с тем, чего не ожидали: люди не хотят ехать. Люди задают прямые вопросы. Оккупанты им говорят, что "вы 8 лет обстреливали Донецк, Макеевку, все большие города" А люди им: "Кто обстреливал? Мы знаем и понимаем, что происходит там, у нас родственники там, этого не было. Мы жили в цветущем городе, он развивался, а сейчас вы его разбили и зачем вы нас туда вывозите? Дайте нам возможность выйти на подконтрольную украинским властям территорию", — сказал Кириленко.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В оккупированном городе так и нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Там остаются около 160 тысяч человек. Россияне берут в плен мирных жителей и массово увозят их в РФ.

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