Россияне активизировали фейк-кампанию о "создании концлагерей" в Украине

По словам аналитиков, россияне "проявляют незаурядную фантазию", чтобы объяснить цель создания таких лагерей.

Пропаганда РФ активизировала распространение дезинформации о якобы создании «концлагерей» на территории Украины, в частности в Сумской области.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Пропагандисты утверждают, что в таких лагерях якобы содержатся не только гражданские граждане РФ, захваченные в Курской области, но и местные украинцы, которые "ожидают прихода российской армии", – отмечают в ЦПД.

По словам аналитиков, россияне "проявляют незаурядную фантазию", чтобы объяснить цель создания таких лагерей.

"Среди версий – использование гражданских заключенных как живого щита, разминирование ими минных полей и использование людей для съемки постановочных роликов. В то же время никаких доказательств своим утверждением ru-пропаганда традиционно не предоставляет", – отмечает ЦПД.

Напомним, в Украине разоблачили российскую "фабрику фейков", которой управляю замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко.

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