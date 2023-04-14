Россияне активизировали наступление на Бахмут: британская разведка рассказала детали

Российские войска активизировали наступление на Бахмут в Донецкой области. Силы Минобороны страны-агрессора России и группы ЧВК "Вагнера" улучшили взаимодействие.

Об этом сообщило в своем отчете Министерство обороны Великобритании.

По данным разведки, штурмовые группы "вагнеровцев" продолжают основное наступление через центр города. В свою очередь, российские воздушно-десантные войска сменили часть подразделений "Вагнера", обеспечивающих северный и южный фланги операции.

Тем временем украинская оборона по-прежнему удерживает западные районы Бахмута. Впрочем, за последние 48 часов, отмечают в Минобороны Британии, она подверглась особо интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны российской армии.

"Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно уходят с позиций, которые они были вынуждены оставить", — отмечают британские разведчики.

Ситуация в Бахмуте

Аналитики Института изучения войны в своем отчете заявляют, что ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на заявления россиян об обратном. Бои в городе продолжаются. Но отмечается, что оккупанты добились незначительных успехов в южной и юго-западной частях города.

Согласно отчету ISW, кафиры контролируют не менее 76,5% Бахмута. Тем временем в РФ цифру называют большей: заявляют об оккупации города на 80%.

В украинском Генштабе Бахмутское направление называют самым сложным на фронте. Оккупационная армия ведет наступательные действия в центральной части города, в направлении Богдановку и Ивановское, чтобы окружить город. Ежедневно происходит от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий.

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