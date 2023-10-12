Россияне активизировали наступление у Авдеевки: эксперт рассказал о коварной цели врага

Российская армия поставила своей целью достичь стратегических успехов на фронте. Именно поэтому оккупанты пытаются взять в кольцо Авдеевку Донецкой области.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, сейчас на фронте ситуация складывается таким образом, что оккупанты, формируя большие резервы, вынуждены вводить их частями. В то же время, отмечает эксперт, с военной точки зрения было бы эффективнее всего ввести в действие в целом целую резервную армию.

Российские захватчики пытаются взять в кольцо Авдеевку и создать угрозу поблизости. Впрочем, украинские вооруженные силы им активно противодействуют.

"Противник пытается взять в кольцо или осуществить оперативный охват, в народе — котел. Если посмотреть фланги, северные и южные, расстояние между ними в районе Авдеевки всего 10 километров. Поэтому у них такой соблазн есть военный, тактический, если введут свои резервы, а они завели целую бригаду на Авдеевское направление, так какими-то усилиями можно все это сомкнуть, достичь котлов, которые никак у них не получаются сделать", — высказался Романенко.

Если бы войскам РФ удалось продвинуться на Авдеевском направлении, то угроза была бы соответствующая недалеко к югу – к расположенной Марьинке.

"В совокупности они здесь сосредоточили такой уровень силы и пытаются реализовать эти планы, чему мешают наши Силы обороны и активно противодействуют им", — отмечает Романенко.

Напомним. на фоне обострения на фронте президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ держат позиции вокруг Авдеевки.

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