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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне активизировали наступление в Харьковской области и пытаются захватить новые территории: что известно

В Харьковской области фиксируют наибольшую активность российских оккупантов среди пограничных направлений. Враг ужесточает попытки атак, привлекает вооружение и технику.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Россияне активизировались в Харьковской области

Россияне активизировались в Харьковской области / © фейсбук

Россияне продолжают каждый день терроризировать пограничные села Черниговской, Харьковской и Сумской областей регулярными обстрелами. На севере Харьковской области вражеские пехотные подразделения активизировали штурмы и пытаются задействовать тяжелую технику, чтобы расширить контролируемую территорию.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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По словам Демченко, движение оккупантов заметно в Харьковской и Сумской областях. Попытки локальных атак фиксируются в Шосткинском и Конотопском районах. В целом активность врага в Сумской области заметно ниже, чем в Харьковской.

Наибольшее количество попыток атак и применения вооружения и техники фиксируется именно в Харьковской области. Россияне стремятся оккупировать новые территории. Наиболее активны россияне на полосе обороны бригады «Гарт».

«Сейчас больше всего попыток атак и применения врагом вооружения и техники происходит именно по направлению Харьковской области», — говорит Демченко.

В то же время в Черниговской области захватчики пока не располагают достаточной группировкой сил для ведения наступательных действий.

Демченко также отметил, что деятельность российских ДРГ в приграничных областях в последнее время существенно сократилась.

Ранее аналитики DeepState сообщили о расширении «красной» зоны вблизи Гранова на южно-слобожанском направлении в Харьковской области.

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Напомним, украинские военные сообщили о подозрительной активности российских оккупантов на левобережье Херсонской области во время гуманитарного перемирия.

По данным Bild со ссылкой на аэроразведку и бойцов ВСУ, враг готовит позиции вдоль 100-километрового участка Днепра, массово перемещает грузовики с боевыми группами, а также защищает технику антидроновыми сетками в промзоне Каховки. В районе Раденска россияне активно укрепляют бункеры и накапливают в лесополосах реактивные системы залпового огня «Град».

Местные жители Голой Пристани и военные подтверждают стягивание сил. По мнению защитников, оккупанты могут готовиться к форсированию Днепра, высадке десанта и попытке вернуть контроль над Херсоном сразу после окончания режима тишины 1 ноября.

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