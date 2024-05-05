Россияне активизировали штурмы на юге: в ВСУ назвали три горячих точки

Враг с потерями отошел, заверили в ВСУ.

Российские войска активизировали штурмы в районе Роботино Запорожской области, Крынок Херсонской области и острова Нестрига.

Об этом сообщил начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 5 мая.

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"Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна", — рассказал он.

По его словам, уже утром 5 мая российские войска предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции.

"Это Херсонское направление, всем известные Крынки, где он пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Роботине, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций", — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что ситуация на юге – относительно спокойная.

Напомним, по данным американских аналитиков, ВСУ отступили с северо-запада от Авдеевки, у поселка Архангельское, "чтобы выиграть время до прибытия помощи Западу".

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