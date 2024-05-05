Россияне активизировали штурмы на юге: в ВСУ назвали три горячих точки

Враг с потерями отошел, заверили в ВСУ.
Российские войска активизировали штурмы в районе Роботино Запорожской области, Крынок Херсонской области и острова Нестрига.
Об этом сообщил начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в воскресенье, 5 мая.
"Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, враг с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна", — рассказал он.
По его словам, уже утром 5 мая российские войска предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции.
"Это Херсонское направление, всем известные Крынки, где он пытается безуспешно выбить украинских морпехов и Роботине, где россияне также прилагают усилия, чтобы вытеснить подразделения ВСУ с позиций", — отметил Плетенчук.
Он подчеркнул, что ситуация на юге – относительно спокойная.
Напомним, по данным американских аналитиков, ВСУ отступили с северо-запада от Авдеевки, у поселка Архангельское, "чтобы выиграть время до прибытия помощи Западу".
Читайте ведущие новости сегодня:
- Придется ли воевать всем и каждому: мнение Жорина
- Истории, доведшие страну до слез: 98-летняя бабушка и 88-летний дедушка пешком вышли из оккупации в Очеретино
- В Украине могут принудительно изымать жилье для нужд ВСУ: адвокат объяснил, при каком условии