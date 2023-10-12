Россияне активизировали штурмы не только у Авдеевки: Генштаб о наступлениях врага

Российские войска активизировали штурмовые действия не только в направлении Авдеевки Донецкой области, но и на Лиманском направлении. В свою очередь, украинские защитники продолжают наступление на двух направлениях.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Оккупанты страны-агрессорки активизировали атаки в районе Авдеевки. Пока там продолжаются ожесточенные бои.

"На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону. Отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак в районе восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области", — отметил он.

Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ отбили по десять атак на Марьинском и Купянском направлениях. Украинские защитники сдерживают захватчиков возле Вербового в Запорожской области и Лиманском направлении.

"Силы обороны продолжают сдерживать мощное наступление противника в районах Макеевки Луганской области, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области, где украинские воины отразили 15 атак врага", — подчеркнул Ковалев.

Тем временем идет наступление Сил обороны Украины на двух участках фронта. На Мелитопольском направлении ВСУ удалось улучшить тактическое положение западнее Роботиного Запорожской области. Кроме того, они продолжают штурмы в районе южнее Бахмута и закрепляются на рубежах.

"Наши подразделения имели успех в районах восточнее Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага", — отметил спикер Генштаба.

Как сообщалось, в интервью France 2 Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВСУ. По его словам, наступательный темп украинских войск снизился, наши защитники двигаются не так быстро, "как бы нам хотелось или на как мы надеялись".

Читайте также: