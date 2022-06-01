Россияне активизировали воздушную разведку над Одессой и могут атаковать с двух направлений – ОВА

Россияне активизировали воздушную разведку над Одессой и могут атаковать с двух направлений – ОВА

Россияне активизировали воздушную разведку над Одессой, чтобы оценить степень разрушений, нанесенных предварительными ракетными ударами.

Российские войска ночью не обстреливали Одесскую область. Но все еще сохраняется риск атаки россиян как с Черного моря, где находится фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", так и самолетов стратегической авиации с территории России.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Братчук.

"Враг может атаковать как с Черного моря, где находится фрегат-носитель ракет морского базирования "Калибр", так и с самолетов стратегической авиации с территории России", – подчеркнул Братчук.

В то же время жителей призвали не пренебрегать своей безопасностью. Спикер ОВА напомнил, что пляжи сейчас заминированы.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и обращения с взрывоопасными предметами на одесском побережье и одесских пляжах. Напоминаем: там все заминировано", — предупредил Братчук.

Напомним, в Одессе уменьшили продолжительность комендантского часа.

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