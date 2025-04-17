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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне активизировались на Харьковщине: военные назвали цель оккупантов

Оккупанты увеличили количество обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Российские войска.

Российские войска. / © Associated Press

В Харьковской области армия Российской Федерации стремится захватить Борову. Штурмы на этом отрезке фронта не прекращаются.

Об этом заявил командир группы "Терра" в составе 3 ОШБР Николай Волохов в эфире " Мы-Украина ".

"Очень активно ведутся обстрелы по всем позициям у Боровой. Враг постоянно пытается найти то место, где он мог реализовать свой потенциал. Начали бросать бронетехнику снова - в прошлом ее было значительно меньше, до момента, пока мы не отбили поселок Надежда", - сообщил военный.

Тем временем командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин в комментарии "24 канала" рассказал, что уже более двух недель противник на Харьковщине не прекращает штурмовые действия в рамках оборонного участка его бригады. Оккупанты штурмуют в направлении поселка Боровая Изюмского района, а также к востоку от населенного пункта.

"Враг, к большому сожалению, активизировался очень сильно. В пиковые периоды нагрузки его "рекорд" – наступление сразу на 18 направлениях", - отметил военный.

Как сообщалось, россияне пытаются прорвать оборону в Запорожье. оккупанты стремятся держать под огненным контролем логистические пути ВСУ.

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