Россияне активизировались на Кинбурнской косе: что говорят в ВСУ

Оккупанты увеличивают там количество вооружения, что может свидетельствовать о подготовке к штурмам.

Российские захватчики пытаются увеличить количество вооружения на Кинбурнской косе. Это может свидетельствовать о планировании врагом штурмов на этом участке.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Как отметил Волошин, оккупанты и дальше усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе. Он говорит, что подобные действия враг предпринимает для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.

"Там достаточно напряженная у нас сейчас ситуация. Кроме того, на прошлой неделе с базы в Севастополе противник перебросил дивизион речных катеров. И они тоже будут использоваться для того, чтобы держать под контролем эту территорию", – заявил он.

Кстати, Кинбурнская коса расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова, ее восточная часть расположена в Скадовском районе Херсонской области, а западная – в Николаевском районе Николаевской области.

С севера ее омывает Днепровско-Бугский лиман, а с юга – Черное море. Длина Кинбурнской косы – почти 40 километров, а ширина – до 10 километров.

Видео момента уничтожения окупантов на Кинбурнской косе!

Ранее сообщалось, что российские войска превратили Кинбурнскую косу в Николаевской области в зону боевых действий, что приводит к значительным разрушениям. На территории заповедника часто возникают пожары.

Напомним, подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины устроили большой взрыв на Кинбурнской косе, уничтожили российский состав боекомплектов и 120 мм миномет.

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