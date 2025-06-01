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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне активизировались на Курщине — стягивают технику и обустраивают позиции

Подразделение разведывательных дронов Сумского пограничного отряда наносит там урон как живой силе врага, так и его огневым средствам.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Россияне активизировались на Курщине — стягивают технику и обустраивают позиции

Командование РФ стягивает технику и обустраивает позиции на Курщине / © ТСН.ua

Российская армия активизировалась в Курской области. Военные стягивают технику и обустраивают позиции для операторов БПЛА.

Об этом 1 июня заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Демченко заявил, что вблизи украинской границы РФ стягивает артиллерийские средства и обустраивает позиции для запуска дронов.

Итак, как отметил представитель, задачей украинских военных является разоблачать, применяя разводы, такие позиции, средства поражения противника для того, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины.

Демченко также отметил эффективную работу подразделения разведывательно-ударных БПЛА Prime Сумского пограничного отряда, который наносит урон как живой силе врага, так и его огневым средствам.

По словам спикера, контроль над пограничной зоной остается одним из приоритетов для украинских военных в борьбе с воздушной угрозой и проникновением диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, ранее речь шла о том, что РФ готовит ответ за операции ВСУ в Курской и Белгородской областях. Кремль стремится создать «буферную зону» в Сумской области.

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