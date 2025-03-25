Россияне активизировались на Покровском направлении: к чему прибегает враг

Работают группа по группе, FPV-дроны и артиллерия.

Враг активизировался в Покровском направлении. Россияне вернулись к штурмам, как в начале активной фазы.

Об этом сообщил Николай Коваль, начальник пресс-службы бригады "Красная калина" НГУ.

"Они могут очень плотно обстреливать наши позиции артиллерией 152 и 122 калибра, сразу работают параллельно FPV-дроны, а за ними идет пехота. Очень трудно сдерживать врага таким наплывом", — отмечает он.

При этом наши бойцы удачно отбивают штурмы и держат оборону.

"Но понимает прорвать нашу линию обороны, дойти до наших позиций и закрепиться. Поэтому сейчас важно круглосуточно обнаруживать врага и уничтожать, что мы и делаем", — заключил Николай Коваль.

Ранее говорилось, что вблизи Покровска на Донетчине российские войска после примерно 10-дневного перерыва снова активизировали попытки улучшить свое тактическое положение.

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