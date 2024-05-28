Россияне активизировались у Кринок, применяют много БпЛА: ВСУ о ситуации на юге

Российская армия усилила штурмовые действия на левобережной Херсонщине, в частности возле Крынок, а также на Ореховском направлении. оккупанты применяют большое количество различных БпЛА. Впрочем, в применении FPV-дронов ВСУ противнику не уступают.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"Фиксируется сотни пролетов БпЛА. Фактически 24/7 что-то висит. Периодически они эти "птички" теряют, несмотря на их высокую стоимость. Такая же ситуация относительно FPV-дронов. Среди дронов-камикадзе встречаем и Lancet... Насыщенность фронта именно такими видами вооружение очень высока. Плотность — это сотни применений в день", — сказал Плетенчук.

Кроме того, на юге враг значительно активизировался при штурмах Крынок Херсонской области и Ореховском направлении.

"Активизировались они в своей штурмовой деятельности, в нашей зоне ответственности было вчера 20 штурмов. Это и Крынки, и Ореховское направление. Однако сказать, что каких-то результатов враг достиг, мы не можем. Но, тем не менее, информацию еще уточняю. Могу добавить, что вчера потери врага были вдвое больше, чем обычно, 216 — общие, 101 — погибшими.

Плетенчук отмечает, что раньше было меньше штурмов. Впрочем, активизировались россияне вчера, потому что "стараются показать результат". В большинстве своем активные действия врага наблюдаются в районе Крынок. Кроме того, по его словам, логистика на левый берег сложна из-за реки, которая является водным препятствием.

По данным Сил обороны юга, 26 мая на Ореховском направлении оккупанты совершили четыре штурма, из них два — в районе Старомайорского и два — в районе Малой Токмачки. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил восемь безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки.

Как сообщалось, по данным аналитиков Deep Statе, враг продвинулся у Ольшаны, Уманского и Нетайлового.

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