ТСН в социальных сетях

Война
150
1 мин

Россияне активизировались в Донецкой области: где продвинулся враг

Аналитики DeepState сообщают об успешной зачистке Силами обороны позиций в Родинском и вблизи Вольного. В то же время зафиксировано продвижение врага на других участках вблизи Родинского и в районе Никаноровки.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

Украинские военные провели успешные операции по зачистке территорий в городе Родинском и в районе населенного пункта Вольное. В то же время зафиксировано продвижение российских оккупационных войск на других участках фронта в этом районе.

Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState .

Какая ситуация на фронте

Согласно обновленным данным интерактивной карты, Силы обороны Украины произвели зачистку:

  • в городе Родинское;

  • в окрестностях села Вольное.

Параллельно с успешными действиями украинских подразделений враг смог продвинуться непосредственно в Родинском и вблизи населенного пункта Никаноровка.

Война в Украине — последние новости

Напомним, украинские дроны-камикадзе преодолели 150 км, чтобы уничтожить российскую авиацию на аэродроме «подскока». OSINT-аналитики подтвердили точное место удара, а военные раскрыли название БпЛА.

В Украине опробовали новые типы FPV-дронов, которые в ближайшее время начнут массово применять на фронте.

Кроме этого, украинские морские дроны поразили вблизи Керченского моста два российских катера — «Соболь» и «Грачонок». Оба судна были частью охраны моста и должны были противодействовать морским и подводным угрозам.

Дата публикации
Количество просмотров
150
