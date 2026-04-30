Россияне активизировались в Донецкой области: где продвинулся враг

Война в Украине

Украинские военные провели успешные операции по зачистке территорий в городе Родинском и в районе населенного пункта Вольное. В то же время зафиксировано продвижение российских оккупационных войск на других участках фронта в этом районе.

Об этом сообщили аналитики мониторинговой группы DeepState .

Какая ситуация на фронте

Согласно обновленным данным интерактивной карты, Силы обороны Украины произвели зачистку:

в городе Родинское ;

в окрестностях села Вольное.

Параллельно с успешными действиями украинских подразделений враг смог продвинуться непосредственно в Родинском и вблизи населенного пункта Никаноровка.

Напомним, украинские дроны-камикадзе преодолели 150 км, чтобы уничтожить российскую авиацию на аэродроме «подскока». OSINT-аналитики подтвердили точное место удара, а военные раскрыли название БпЛА.

В Украине опробовали новые типы FPV-дронов, которые в ближайшее время начнут массово применять на фронте.

Кроме этого, украинские морские дроны поразили вблизи Керченского моста два российских катера — «Соболь» и «Грачонок». Оба судна были частью охраны моста и должны были противодействовать морским и подводным угрозам.

