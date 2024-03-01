Россияне активизировались в Херсонской области, ВСУ укрепляют рубежи: Гуменюк о ситуации на юге

Российская оккупационная армия активизировалась в Херсонской области. Впрочем, создание дополнительных ударных группировок в этом районе не наблюдается.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного прессцентра Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"В последние дни херсонцы и правый берег почувствовали, что враг активизировался. После провального доклада о зачистке плацдарма на Крынках они пытаются таким образом давить на этом направлении фронта, но им не удается", — подчеркнула представитель ОК.

Тем временем, украинские Вооруженные силы укрепляют уже построенные оборонные сооружения. Впрочем, отмечает Гуменюк, о возведении новых сооружений речь не идет. Отмечается, что такова логика введения боевых действий.

"Здесь ничего страшного или критического нет... Это значит, что мы готовы к любому развитию событий и наши рубежи укреплены", – сказала Гуменюк.

Как сообщалось, аналитики Института изучения войны в своем отчете заявили, что ВСУ подтянули к Крынкам в Херсонской области дополнительные резервы. Тем временем украинские силы сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра.

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