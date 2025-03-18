Россияне активизировались на Запорожье: есть ли угроза для областного центра

В марте армия Российской Федерации активизировалась на Запорожском направлении. Впрочем, пока преждевременно делать выводы о подготовке российских оккупантов к наступлению на Запорожье.

Об этом заявил директор Defense Express Сергей Згурец в эфире "Еспресо", пишет "УНИАН".

"Это активизация группы войск РФ "Днепр", которая долго ничем серьезным не занималась", — добавил эксперт.

Активизация совпала с политическими реалиями. Армия РФ "старается откусить какие-либо участки нашей территории на фоне возможного прекращения огня", сказал Згурец. Тем не менее, эксперт считает, что это не произойдет.

По его словам, оккупанты активизировались на направлении от Пятихаток, Малых Щербаков и Щербаков, то есть на расстоянии где-то 11 километров. Згурец также говорит, что российские десантные подразделения совершали атаки на ряд наших населенных пунктов на Запорожском направлении. В частности, на Степное и Малые Щербаки.

Также Згурец сообщил, что, по определенной информации, там есть определенное продвижение оккупантов до одного километра на одном из участков. Между тем, со стороны Сил обороны Украины предпринимаются действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения.

"Думаю, что на самом деле это не мощное наступление, а это проба сил российской стороны, чтобы создать предпосылки для еще одного угрожающего направления и, возможно, заставить украинские войска перебрасывать резервы на эти участки", — говорит Сергей Згурец.

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