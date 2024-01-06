Россияне активизировались: у ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Армия РФ активизировалась на Марьинском направлении. Украинские военные продолжают удерживать оборону.

Об этом рассказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ отбили в сутки 15 атак.

оккупанты не отказываются от замысла окружить Авдеевку. Несмотря на значительные потери, враг пытается идти вперед, при этом на тактическом уровне постоянно меняет направления концентрации усилий", — добавил

"За прошедшие сутки наши воины отбили четыре атаки врага в районах Новобахмутовки и Авдеевки и еще 17 атак вблизи Первомайского и Невельского. На Запорожском направлении была отбита одна вражеская атака в районе Роботиного", — добавил Штупун.

Также спикер отметил плохое морально-психологическое состояние российских захватчиков.

"В некоторых российских подразделениях вследствие значительных потерь очень низкий уровень морально-психологического состояния: оккупанты напуганы, и поэтому стреляют во все, что движется, участились случаи огня по своим — как по пехоте, так и по беспилотникам", — сказал он.

Штупун отметил, что общие потери врага за минувшие сутки составили 512 человек и 40 единиц техники, в том числе 5 танков, 12 ББМ, одна артсистема, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Также два кафира сдались в плен.

Накануне офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказал, что сразу после Нового года российские кафиры активизировали пехотные штурмы, пытаясь продавить ВСУ возле Степного, а также проникнуть в Авдеевку через промзону.

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