Россияне активизируют наступление сразу по нескольким направлениям: эксперт о ситуации на фронте

На линии фронта происходит активизация по всей протяженности. В частности, на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

На 11 ноября Вооруженные силы Украины контролируют 55% территории Донецкой области. По словам эксперта, это личное политическое и военное поражение российского диктатора, поэтому все усилия направлены на решение вопроса установления контроля над этой территорией Донецкой области.

"Активизация происходит не только на Бахмутском направлении, но и соответственно по всей протяженности украино-российского фронта. Посмотрите последние сообщения Генштаба ВСУ – активизация на Авдеевском направлении, там более 35 атак отбито Вооруженными силами Украины. И Марьинское направление – более 20 атак, плюс Лиманский — резкая активизация. И соответственно Шахтерское — Времьевское выступление, как его называют. Речь идет о том, что кафиры пытаются взять под свой контроль всю территорию Донецкой области", — говорит эксперт.

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Он добавляет, что оккупанты на Авдеевке не остановятся.

"Совершенно нет. Одновременно идет давление по нескольким направлениям. Но стоит говорить о том, что с Лиманского и Купянского направления, которые считаются стратегическими для россиян, зафиксирована передислокация личного состава российских оккупационных войск именно на Авдеевском направлении. Кроме того, усилены подразделения оккупационных войск на Марьинском направлении", — добавил Снегирев.

Сейчас россияне пытаются создать оперативные оцепления. Речь идет о тактике "малых котлов", которую они положили начало в 2022 году в Луганской области, отказавшись от тактики общего окружения украинских группировок на территории Донецкой и Луганской областей.

Какая ситуация на фронте

Российские войска 10 ноября вели наступательные действия в районе Авдеевки, его результаты не подтверждены. В то же время российские военные блоггеры утверждали, что российские войска вошли в окрестности Степного (3 км северо-западнее Авдеевки) и продолжают бои в этом районе.

Россиянам удалось завладеть инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это свидетельствует о том, что цели РФ по оккупации региона не изменились.

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