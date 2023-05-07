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"Россияне активизируются в районе Черного моря": Гуменюк рассказала об угрозах

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
403
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"Россияне активизируются в районе Черного моря": Гуменюк рассказала об угрозах

Гуменюк об угрозах в Черном море

Оккупанты все реже заходят в севастопольские бухты.

Россияне активизируются в районе Черного моря. Сегодня там остается 4 надводных ракетоносителя, а залп "Калибров" составляет до 32 ракет.

Об этом рассказала спикер объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, подобная активность может свидетельствовать о подготовке россиян. Они могут устроить "салюты" в районе не того направления.

Мы наблюдаем, что они уже тяготеют к Новороссийску, в частности, заходя туда для пополнения запасов. заходят чаще всего в российские порты", – отметила Гуменюк.

Добавим, что в ночь на 7 мая на Николаевщине во время ракетного удара российские войска попали в одно из частных предприятий. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.

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Дата публикации
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