"Россияне активизируются в районе Черного моря": Гуменюк рассказала об угрозах

Россияне активизируются в районе Черного моря. Сегодня там остается 4 надводных ракетоносителя, а залп "Калибров" составляет до 32 ракет.

Об этом рассказала спикер объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, подобная активность может свидетельствовать о подготовке россиян. Они могут устроить "салюты" в районе не того направления.

Мы наблюдаем, что они уже тяготеют к Новороссийску, в частности, заходя туда для пополнения запасов. заходят чаще всего в российские порты", – отметила Гуменюк.

Также читайте Буданов прокомментировал покушение на Прилепина и других оккупантов

Добавим, что в ночь на 7 мая на Николаевщине во время ракетного удара российские войска попали в одно из частных предприятий. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.

Читайте также: