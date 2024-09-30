Россияне активно атакуют на двух направлениях: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 153 боевых столкновения. Самой горячей была ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения вблизи Волчанска.

На Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении шел один бой у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Белой Горы и Часов Яра.

На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутой Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была у Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявления, Екатериновки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики совершили 17 наступательных действий возле Угледара, Богоявленки, Екатериновки и Елизаветовки.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника недалеко от Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях ситуация без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиационные бомбы и ударные БПЛА. Совершает минометные и артиллерийские обстрелы украинских населенных пунктов.

Напомним, по состоянию на утро 30 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 653 060 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных.

Читайте также: