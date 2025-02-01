Россияне активно минируют территорию на Торецком направлении — ОТУ "Луганск"

На Часовоярском направлении таких случаев пока меньше.

На Торецком направлении российские войска активно используют мины для уничтожения укрытий и минирования территории, чтобы продвигаться вперед.

Об этом сообщил спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона.

Запорожец объяснил, что россияне постоянно движутся малыми штурмовыми группами, минируя местность и уничтожая укрытия, которые могут стать потенциальными позициями Сил обороны.

"На Торецком направлении активнее использует мины для минирования территории и уничтожения любых укрытий, которые могут стать потенциальными позициями для Сил обороны. Таким образом они постоянно движутся вперед малыми штурмовыми группами. На Часовоярском направлении таких вещей пока меньше. Фиксируем, что враг говорит о возможности применения мин, но видеофиксации пока нет", — заявил военный.

Напомним, Казарин сказал, что может быть победой в войне с Россией.

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