Россияне активно наступают на Харьковщине: Маляр – о ситуации на фронте

Российские оккупанты уже два дня активно наступают в Харьковской области. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Российская оккупационная армия уже два дня активно наступает на Купянском направлении Харьковщины. Сейчас там продолжаются тяжелые бои. ВСУ в обороне.

"На Бахмутском направлении мы двигаемся постепенно вперед. На южном фланге вокруг Бахмута каждый день есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг — нас", — сообщила Маляр.

Также российские оккупанты наступают на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении, северном и южном флангах, Силы обороны продолжают давить на противника.

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