Россияне активно продвигаются на фронте: как изменилась ситуация

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российская оккупационная армия развивает наступление на на всех направлениях, однако на Покровском направлении потери российской пехоты выросли на треть.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Военные РФ продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не добились.

Командир украинского полка беспилотных систем, действующий на Купянском направлении, сообщил, что российские войска значительно снизили активность диверсионных и разведывательных групп через украинские оборонные сооружения на северной и северо-западной окраинах Купянска, а также плохие погодные условия влияют на использование беспилотников.

В то же время, по данным аналитиков, ВСУ недавно продвинулись на Покровском направлении.

«Украинский 7-й корпус быстрого реагирования, действующий на Покровском направлении, сообщил, что потери российской пехоты выросли на 30% в сентябре по сравнению с августом, а украинские операторы беспилотников расширили зону поражения и могут запускать беспилотники FPV за несколько километров позади российских позиций», — уточнили эксперты.

Кроме того, российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Напомним, на Покровском направлении в районе села Зеленая Роща Волновахского района Донецкой области продолжаются активные боевые действия. По данным обозревателей, российские войска в течение длительного времени пытаются закрепиться в селе, однако оно до сих пор находится в так называемой «серой зоне».