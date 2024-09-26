Россияне активно штурмуют по трем направлениям: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 189 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 штурмов противником позиций ВСУ возле Петропавловки, Синковки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от семи разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки и Новолюбовки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз возле Григоровки, Часов Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действий в сторону населенных пунктов Новоторецкого, Лисовки, Новогродовки, Гродовки, Константиновки и Селидового. Почти половина вражеских атак произошла в районе последнего. Также этот населенный пункт подвергся авиаудару управляемыми авиабомбами.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак возле Цукуриного, Горняка, Максимилиановки и Георгиевки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил восемь штурмов украинских позиций недалеко от Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться на позиции украинского войска вблизи Роботино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции дважды. Россияне понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, совершает артиллерийские обстрелы.

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки россияне потеряли более 1000 солдат и много техники.

Новости ТСН 08:00 25 сентября. Авиаудар по Харькову, россияне атаковали Запорожье, отчет Генштаба

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