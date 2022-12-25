Россияне активно свозят технику на фронт: эксперт объяснил, может ли это быть подготовкой к новому наступлению

По мнению Александра Коваленко, нет ни одного направления, на котором россияне могут реализовать наступление.

Россияне начали активно свозить технику на фронт. Это может быть подготовкой к новому наступлению, однако благоприятных для атаки направлений нет.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко "24 канала".

Коваленко рассказал, что нет ни одного направления, на котором россияне могут реализовать наступление. На каждой площадке, на каждой локации мы видим, как ВСУ перехватывают инициативу, даже в том же Бахмуте, о котором пишут, что ситуация там не меняется, и она тяжелая уже полгода. Однако мы видим как ВСУ достаточно успешно не только отбивают атаку со стороны российских оккупантов, но и реализуют контратаки.

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"Итак, вытесняют их с тех или иных позиций. Это говорит о том, что даже на тех локациях, где у россиян присутствовало пропорциональное количество артиллерии, обеспечение боекомплектом, достаточное количество боевого состава для совершения штурмовых действий, не могут вести наступательные действия. Поэтому инициативу перехватывают именно ВСУ", – отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Он продолжил, что для проведения наступления нужно подготовиться, для этого нужно подготовить соответствующую ударную группировку, которая может начать это контрнаступление. Это невозможно фактически по всем направлениям:

Херсонщина . С левобережья на правобережье нет, там у россиян патовая ситуация.

. С левобережья на правобережье нет, там у россиян патовая ситуация. Запорожье . Там они готовят оборону.

. Там они готовят оборону. Луганщина . Там они даже не могут выдержать обороны.

. Там они даже не могут выдержать обороны. Донетчина. Есть вероятность возможно для усиления давления.

"Однако те силы, которые есть в Донецкой области, не смогут быстро захватить и удержать новые какие-то масштабные территории", — отметил Коваленко.

Напомним, Россия собирает группировки в 200 тыс. новых солдат, которые в январе или весной пойдут в новое наступление на Украину либо на востоке, либо с юга, либо из Беларуси. Об этом предупредил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он также убежден, что оккупанты "опять попытаются атаковать Киев".

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