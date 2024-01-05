Россияне активно усиливают одну из своих группировок в Украине: эксперт назвал, какую и для чего

Несмотря на общее незначительное уменьшение российских войск в Украине, оккупанты продолжают усиливать именно Южную группировку, действующую на Донецком направлении.

Причины этого объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В российской оккупационной группировке войск наблюдается неоднозначное явление. В то время как практически все группы войск незначительно, но уменьшились по численности личного состава, в целом группировка увеличилась за счет усиления только одного ГВ (группировка войск — ред.), именно — "Юг", зоной ответственности, которой является Донецкая область", — сказал эксперт.

Так, по состоянию на середину декабря 2023 года ГВ "Юг" насчитывало чуть более 155 тыс. По состоянию на начало января 2024 года численность группировки перевалила за 168 тыс.

Также читайте В Авдеевке может быть очередное обострение: Барабаш о ситуации в городе

"То есть, несмотря на рекордные потери, за две с половиной недели давящую на Авдеевку группировку в районе Бахмута и т.д. увеличили более чем на 13 тыс. Как такое возможно, с учетом недостаточной мобилизации в России при высоких потерях? Прежде всего за счет доноров человеческого ресурса в виде других ГВ", – говорит Коваленко.

Эксперт отметил, что для наступления на Авдеевку силы и средства российское командование принимало не только из состава ГВ "Юг", но и действующего на Луганском плацдарме ГВ "Центр" в Лиманском направлении. Так, только через месяц наиболее боеспособные бригады из состава 2-й ОВА и 41-й ОВА были переброшены под Авдеевку.

Если же говорить о тенденции последних двух с половиной недель, то, по словам Коваленко, ГВ "Центр" уменьшилось почти с 41,5 тыс. до чуть более 40 тыс. Это же касается и соседки ГВ "Центр" — ГВ "Запад", что действует на Купянском направлении и численность которой уменьшилась с 63 тыс., до чуть более 61 тыс.

Это касается практически всех ГВ, кроме упомянутой "Юг". И это не только опрокидывание в состав ГВ "Юг" сил и средств из других плацдармов за счет других ГВ, но и фактор компенсации потерь. Каждая из этих ГВ несёт регулярные и довольно существенные потери, но на их компенсацию ресурс – людей, не выделяют, а концентрируют его исключительно для “южан", говорит Коваленко.

"Это явление говорит о том, насколько российское командование стремится иметь хоть какой-то успех в Донецкой области, к так называемым выборам президента России, причем в ущерб другим плацдармам. Я совсем не удивлюсь, если к началу выборов в России ГВ "Юг" достигнет численного показателя 190-200 тыс. А это, к сожалению, означает, что штурмовые действия пехотной компонентой, более известные в народе как "мясные штурмы", могут достичь этот период своего апогея", — добавил эксперт.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что российские оккупационные войска недавно продвинулись в районе Авдеевки Донецкой области. Кроме того, захватчики активизировали позиционные бои с украинскими войсками в этом районе.

Читайте также: