Россияне атаковали 10 областей Украины: из какого оружия и какие последствия

В частности, под массированным вражеским огнем оказалась Одесса. Там были ранены восемь человек.

Российские войска атаковали 10 областей Украины 5-6 ноября, применив минометы, пулеметы, артиллерию, РСЗО, беспилотники и авиацию. В результате обстрелов есть разрушения, раненые и погибшие.

Об этом свидетельствует информация от областных военных администраций на утро 6 ноября.

Черниговская область – обстрелы

Российские войска в течение суток один раз обстреляли Черниговскую область из минометов: вблизи с.Сеньковка зафиксированы три взрыва. Сообщения о погибших местных жителях или повреждении гражданской инфраструктуры не поступали. Данные уточняются.

Обстрелы Сумщины

На Сумщине ночью россияне совершили пулеметный обстрел Белопольской громады. Зафиксировано пять пулеметных очередей. Без последствий.

В течение 5 ноября оккупанты устроили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов. Под вражеским огнем оказались Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская громады.

В Миропольской громаде в результате минометных обстрелов (6 взрывов) повреждены частный жилой дом, хозяйственное помещение, газовая труба бытового газоснабжения.

В Середино-Будской громаде в результате обстрела из РСЗО (9 взрывов) повреждены многоквартирный дом, 29 частных жилых домов, гараж, админздание и семь гаражей.

Удары по Запорожской области

Российские войска в течение 5 ноября обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области. Там было зафиксировано 159 ударов.

Так, враг совершил два РСЗО-обстрела Роботиного и атаковал 12 беспилотниками Железнодорожное, Новодаровку, Новоданиловку, Роботино, Чаривне, Полтавку и Малую Токмачку.

145 артобстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Орехова, Малиновки, Новоандреевки, Левадного, Луговского, Каменского, Пятихаток, Степного, Плавней, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Поступили пять сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали.

Обстрелы Днепропетровщины

В Днепропетровской ночью захватчики обстреляли из артиллерии Никопольщину. Под огнем оказались Мировская и Марганецкая громады. Россияне выпустили более 15-ти снарядов. Погибших нет.

В течение 5 ноября оккупанты четыре раза обстреляли громады района. Выпустили более 20-ти снарядов. Враг бил по Никополю, Мировской, Марганецкой и Красногригоревской громадам.

В результате обстрелов в Мировской громаде ранены двое мужчин в возрасте 30 и 58 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены инфраструктурное и аграрное предприятия.

В результате атаки по селам Марганецкой и Красногригорьевской громад погиб 77-летний мужчина.

В ночь на 6 ноября над Павлоградским районом сбили российский беспилотник.

Атаки по Харьковщине

По Харьковской области российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по не менее 15 населенным пунктам. Так, из авиации враг атаковал Синьковку, Ивановку Купянского района. А под артиллерийским огнем оказались Плетеновка, Нестерное Чугуевского района, Строевка, Тополя, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Удары по Луганщине

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В течение 5 ноября захватчики атаковали с неба населенный пункт Надежда и территорию Серебрянского лесничества в Луганской области. Из минометов, реактивной и ствольной артиллерии россияне обстреляли Невское и Белогоровку.

За сутки по Луганщине зафиксировано 144 обстрела: враг выпустил 567 снарядов.

Обстрелы Донетчины

На Донетчине в течение 5 ноября под огнем российской армии находились несколько населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, Часов Яр, Очеретино, Новокалиново, Семеновка.

Повреждены семь жилых домов (из них два – многоквартирных), трансформаторная подстанция. Был ранен один человек.

Обстрелы Николаевщины

В Николаевской области ночью захватчики наносили артиллерийские удары по с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также в ночь на 6 ноября вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Атаки по Одесчине

В ночь на 6 ноября российские войска атаковали Одессу различными типами ракет и ударными дронами. В результате ранения получили восемь мирных жителей. Они доставлены в больницы.

В Одессе зафиксировано попадание ракет в центр города и по уже неиспользовавшемуся промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Россияне также атаковали дронами Shahed-131/136 припортовую инфраструктуру Одессы. Силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

Разрушения в Одессе в результате атаки в ночь на 6 ноября / Фото: t.me/SJTF_Odesa

Обстрелы Херсонщины

В Херсонской области за сутки противник произвел 132 обстрела (640 снарядов), из них по самому Херсону – 18 обстрелов (58 снарядов).

Оккупанты попали в районы 35 населенных пунктов области, магазин в Бериславе, территорию и здания двух частных предприятий в Херсоне.

5 ноября захватчики накрыли огнем Днепровский район Херсона. Там был нанесен удар по жилому дому и уничтожен второй этаж. Ранения получил 61-летний мужчина.

В тот же день россияне обстреляли жилые дома в жилом квартале Корабельного района Херсона. Пострадали четыре человека.

По Бериславу оккупанты сбросили взрывчатку возле продуктового магазина. Пострадали два человека.

Вечером 5 ноября российская армия нанесла ракетный удар по центру Херсона. Там были повреждены многоэтажки, информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Последствия обстрела Херсонщины

Всего в результате вражеских обстрелов по Херсонщине за сутки были ранены восемь человек.

Напомним, спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что с наступлением холодов вражеские атаки по Украине могут становиться еще более массированными.

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