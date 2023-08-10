Россияне атаковали авиабомбами Харьковщину: ранены люди, есть разрушения (фото)

В частности, захватчики ударили по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250 и повредили здание городского совета.

Российские оккупанты атаковали в Харьковской области ряд населенных пунктов 9-10 августа с применением авиабомб и другого вооружения.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети.

"Минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина", — отметил начальник ОВА.

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В ночь на 10 августа российские войска нанесли по Купянску удар управляемой авиабомбой ФАБ-250. В результате атаки повреждено здание горсовета. Оккупанты во второй раз обстреляли город в 7:30: поврежден дом. Информация о пострадавших пока не поступала.

9 августа российские захватчики с помощью управляемых авиабомб и другого вооружения массированно обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Так, под вражеским огнем находились Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двухречная, Масютовка и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, вспыхнули пожары.

Синегубов добавил, что за сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 92 взрывоопасных предмета в Харьковской области.

Украинские военные отбили атаки врага в районах Синковки и Ивановки на Купянском направлении и нанесли противнику потери.

Последствия атаки по Купянску / Фото: Олег Синєгубов

Последствия обстрела Харьковщины / Фото: Олег Синєгубов

Напомним, оккупанты атаковали авиабомбами Купянский район и 7 августа: враг сбросил бомбы на жилые дома. Когда на место атаки приехали спасатели и полиция, российские войска ударили по людям кассетными боеприпасами.

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