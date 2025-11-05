Россияне атаковали авто, которое развозило хлеб населению, есть погибший и раненые

Хлебовоз / © скриншот с видео

В Сумской области, в Середино-Будской общине, российские войска ударили дроном по гражданскому авто, которое осуществляло доставку хлеба. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в Telegram.

«По данным следствия, 5 ноября 2025 года около 15:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, в Середино-Будской общине Шосткинского района оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, которое развозило хлеб местному населению», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате вражеской атаки погиб 34-летний водитель автомобиля, еще трое гражданских получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Тростянецкой общинена Сумщине.