ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали авто, которое развозило хлеб населению, есть погибший и раненые

Россияне ударили дроном по машине, развозившей хлеб.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Хлебовоз

Хлебовоз / © скриншот с видео

В Сумской области, в Середино-Будской общине, российские войска ударили дроном по гражданскому авто, которое осуществляло доставку хлеба. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура в Telegram.

«По данным следствия, 5 ноября 2025 года около 15:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, в Середино-Будской общине Шосткинского района оккупанты атаковали беспилотником гражданское транспортное средство, которое развозило хлеб местному населению», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате вражеской атаки погиб 34-летний водитель автомобиля, еще трое гражданских получили ранения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по Тростянецкой общинена Сумщине.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie