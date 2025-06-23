Россияне атаковали Белгород-Днестровский баллистикой: есть погибшие (фото)

Россияне разрушили местное учебное заведение / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Реклама

Россияне атаковали город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено. Известно о двух погибших.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было», — написал он.

Реклама

Россияне разрушили местное учебное заведение / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Работа по ликвидации последствий и поискам уже продолжаются.

Россияне разрушили местное учебное заведение / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Кипер подчеркнул, что этот удар по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области абсолютно безумный.

«По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было — сейчас каникулы. Но были работники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким», — сказал он.

В результате удара РФ лицей полностью разрушен / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В результате удара РФ лицей полностью разрушен. Продолжается спасательная операция. Вовлечены все необходимые службы.

Реклама

«Ни один из таких российских ударов не случайен — российская армия точно знает, куда бьет. И это демонстративные удары. Руководство России не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому требуется реальное и болезненное для России усиление давления и санкций. Мы сейчас ограждаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения России к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы — всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Следует останавливать убийства и удары. Надо давить на Россию», — отреагировал на удар по лицею президент Украины Владимир Зеленський.

Напомним, 23 июня армия РФ ударила по Белгороду-Днестровскому. Там погибли два человека. В результате удара разрушено учебное заведение — лицей. По данным главы ОВА Олега Кипера, под завалами могут находиться преподаватели.

Читайте также