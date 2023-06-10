Россияне атаковали беспилотниками Харьковская область: есть жертвы

Ночью 10 июня русские оккупационные войска атаковали беспилотниками Харьковскую область. В результате атаки погиб 29-летний мужчина, а 39-летний житель региона получил ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Ночью враг нанес атаки, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского и Купянского районов. Произошли пожары. Погиб мужчина 29 лет, получил ранение 39-летний мужчина", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из разного вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. В селе Гороховатка Изюмского района ранен 48-летний мужчина, а в Волчанске Чугуевского района — 63-летний мужчина.

По селу Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. В Ивашках Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор, а в селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

Как сообщалось, ночью 10 июня силам ПВО удалось уничтожить 20 дронов и две крылатые ракеты. Из северного и южного направлений россияне выпустили восемь ракет наземного базирования разных типов. 35 ударных Shahed-летели из района восточного побережья Азовского моря.

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