Россияне атаковали беспилотниками Хмельницкую область: что известно (фото)

В ночь на 10 февраля около 4:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахидами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры", — говорится в его сообщении.

По его словам, пожар в результате вражеского удара удалось ликвидировать. Пострадавших нет, подчеркнул Гамал.

Фото: Сергей Гамалий.

К слову, в Хмельницкой области ночью тревога не была объявлена.

Напомним, в ночь на 10 февраля ряде украинских областей на востоке, юге и севере была объявлена воздушная тревога. Об опасности извещали два раза ночью.

В Харькове, Запорожье и Днепре раздались взрывы. В частности, через час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов" — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Читайте также: