Россияне атаковали беспилотниками Хмельницкую область: что известно (фото)

Пострадавших нет.
В ночь на 10 февраля около 4:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.
"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахидами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры", — говорится в его сообщении.
По его словам, пожар в результате вражеского удара удалось ликвидировать. Пострадавших нет, подчеркнул Гамал.
К слову, в Хмельницкой области ночью тревога не была объявлена.
Напомним, в ночь на 10 февраля ряде украинских областей на востоке, юге и севере была объявлена воздушная тревога. Об опасности извещали два раза ночью.
В Харькове, Запорожье и Днепре раздались взрывы. В частности, через час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских "прилетов" — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.
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