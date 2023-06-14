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Россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область: есть попадания

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4643
Время на прочтение
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Россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область: есть попадания

Российские войска ночью 14 июня атаковали беспилотниками в Кировоградской области. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Российские войска ночью 14 июня атаковали беспилотниками в Кировоградской области. Произошло попадание в объект инфраструктуры в Светловодске.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.

"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание Shahed в объект инфраструктуры в Светловодске", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

По словам Райковича, обошлось без погибших и травмированных. Впрочем, на месте "прилета" возник пожар. Ее удалось локализовать.

К слову, воздушная тревога в Кировоградской области была объявлена в 00:34. Она длилась более двух часов – до 02:50.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью силами ПВО было уничтожено 12 воздушных целей : три ракеты и девять дронов.

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Дата публикации
Просмотры
4643
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