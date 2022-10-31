Россияне атаковали десять регионов и повредили 18 объектов: Шмигаль о последствиях вражеских ударов

В понедельник, 31 октября, российская армия атаковала ракетами и дронами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

В результате российских атак обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. Кроме того, в Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения. Шмигаль отметил, что ремонтные бригады работают на полную мощность.

Глава правительства подчеркнул, что главная цель агрессорки России – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура.

"Последствия могли быть гораздо хуже. Но благодаря героической и профессиональной работе ПВО из более 50 выпущенных по нашей территории ракет сбито 44. Спасибо бойцам, защищающим наше небо", — заметил премьер.

Масштабная ракетная атака 31 октября

Российские оккупанты утром массированно атаковали регионы Украины. В частности, взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре и т.д. Где-то сработали силы ПВО, как во Львовской области. Где-то произошли "прильты", например, в Киевской области.

В результате повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения, а 350 тыс. домов не имеют света. Кроме того, без электроэнергии – часть Киевщины.

В Харькове россияне попали в объект критической инфраструктуры. Заточены метрополитен и наземный электротранспорт, поэтому на маршруты вышли авобусы. Кроме того, из-за обстрелов произошли проблемы с водоснабжением.

В Черновицкой области ракетой поврежден объект критической инфраструктуры. В Кировоградской области российские ракеты попали в объект энергетики.

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