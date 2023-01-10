Россияне атаковали Днепропетровщину: девять часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией

Люди не пострадали.
Армия Российской Федерации в ночь на 10 января дважды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.Оккупанты обстреляли населенные пункты из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Девять часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией", – написал он.
Россияне за ночь обстреляли Марганецкую общину. оккупанты выпустили по ней более 30 снарядов. "В других районах ночь прошла без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. В результате вражеских атак повреждены дома и кафе.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Ракета попала в автомобиль с людьми. Два человека погибли.
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