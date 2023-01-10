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Россияне атаковали Днепропетровщину: девять часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1017
Время на прочтение
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Россияне атаковали Днепропетровщину: девять часов тревоги, удары "Градами" и артиллерией

Фото: Associated Press

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 10 января дважды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области.Оккупанты обстреляли населенные пункты из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Девять часов тревоги и удары "Градами" и тяжелой артиллерией", – написал он.

Россияне за ночь обстреляли Марганецкую общину. оккупанты выпустили по ней более 30 снарядов. "В других районах ночь прошла без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. В результате вражеских атак повреждены дома и кафе.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области. Ракета попала в автомобиль с людьми. Два человека погибли.

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Дата публикации
Просмотры
1017
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