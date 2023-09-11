Россияне атаковали Днепропетровщину дронами: власти сообщили о последствиях (фото)

Обошлось без жертв и пострадавших.
Ночью и с утра россияне атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками, управляемыми ракетами из самолетов тактической авиации и артиллерией. ПВО сбило над областью 11 беспилотников типа "Shahed-131/136".
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
В результате ракетного удара по Криворожью произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.
В Гречаноподовской громаде есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.
"От артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Повреждено частное предприятие. Повреждено 2 дома и газопровод. Остальная информация уточняется. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших", — отметил он.
Напомним, сегодня в Кривом Роге раздались взрывы.