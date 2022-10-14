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Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов", артиллерии и дронов: что известно (фото)

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Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов", артиллерии и дронов: что известно (фото)

Фото: Associated Press

Над областью сбили четыре беспилотника.

В ночь на пятницу, 14 октября, армия Российской Федерации атаковали Днепропетровщину. Оккупанты били по мирным населенным пунктам из "Градов", артиллерии и дронов.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Синельниковском районе россияне обстреляли Межевскую общину. В результате вражеской атаки ранения получил 51-летний мужчина. Он находится в больнице. Кроме того, повреждены промышленное предприятие и дома людей.

По Никопольскому району русские оккупационные войска применили "Грады", тяжелую артиллерию и дроны. По предварительной информации, люди не пострадали.

© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

В Мировской, Красногригоревской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Воздушное командование "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре иранских дрона-камикадзе.

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Как сообщалось, ночью россияне обстреляли три общины Никопольского района. Повреждены около сорока частных и многоквартирных домов, больница, детский сад, детский развлекательный центр, музей, церковь, магазин, почта, рынок, линии газо- и электросети.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1432
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