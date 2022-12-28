Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии: что известно

Армия Российской Федерации в ночь на среду, 28 декабря, обстреливала Никопольский район на Днепропетровщине . Оккупанты восемь раз обстреляли населенные пункты из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска ударили по трем общинам региона: Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскому. Больше всего в результате атак врага пострадала последняя. Вражеские снаряды изуродовали около десяти частных домов и хозяйственных построек, магазин, автомобиль, четыре газопровода и две линии электропередач. Избили 20 солнечных панелей.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В других районах ночь с одной тревогой и без чрезвычайных ситуаций. В эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, вечером вторника, 27 декабря, российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне. В то время в медучреждении было 5 родивших женщин. До атаки врачи успели провести кесарево сечение. Спасло и врачей, и рожениц то, что они находились в укрытиях.

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