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Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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626
Время на прочтение
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Россияне атаковали Днепропетровщину из "Градов" и тяжелой артиллерии: что известно

Фото: Associated Press

Люди не пострадали.

Армия Российской Федерации в ночь на 19 января обстреляла из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине. На города и села оккупанты направили более 30 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, вражеские снаряды прилетели в две общины области: Красногригорьевскую и Марганецкую.

"В других районах ночь без тревог и атак. И в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

По предварительной информации, люди не пострадали. В результате российских атак, повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, ночью 19 января в Запорожье и Херсоне произошли несколько взрывов. В частности, херсонские телеграммы-каналы сообщили, что под обстрел артиллерии попал правый берег города.

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Дата публикации
Просмотры
626
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