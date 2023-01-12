Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: что известно

Люди не пострадали.

Армия агрессорки РФ в ночь на 12 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольщину снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.

Около десяти вражеских снарядов прилетели в Марганецкую общину. По словам руководителя области, люди невредимы. В результате атаки врага повреждено несколько частных домов, хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются.

"Остальные районы провели ночь под сирену, и без чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, в ночь на 12 января в Запорожье прогремел взрыв. В результате ночной ракетной атаки в одном из районов Запорожья повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

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