Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: что известно

Люди не пострадали.
Армия агрессорки РФ в ночь на 12 января обстреляла из тяжелой артиллерии Никопольский район в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Никопольщину снова обстреливали. Россияне в очередной раз нанесли удар по ночному району из тяжелой артиллерии", — говорится в сообщении.
Около десяти вражеских снарядов прилетели в Марганецкую общину. По словам руководителя области, люди невредимы. В результате атаки врага повреждено несколько частных домов, хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются.
"Остальные районы провели ночь под сирену, и без чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Напомним, в ночь на 12 января в Запорожье прогремел взрыв. В результате ночной ракетной атаки в одном из районов Запорожья повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры.
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