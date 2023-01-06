Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: фото последствий

Прошло без пострадавших.
Армия РФ дважды за ночь против 6 января обстреливала из артиллерии Никопольский район на Днепропетровщине. Ударили по двум громадам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Около десяти вражеских снарядов прилетели в Марганецкую и Красногригорьевскую громады. По его словам, люди невредимы. В результате атаки врага повреждены несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение.
"Остальные районы провели ночь под сирену, и без чрезвычайных ситуаций. На эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.
Как сообщалось, 5 января русская армия обстреляла Берислав Херсонской области. В результате попадания вражеского снаряда в дом погибла целая семья: мать, отец и 12-летний сын.
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