Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
558
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

Армия РФ в ночь на 31 декабря обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Враг атаковал Мировскую и Марганецкую громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. На мирные громады было направлено около двух десятков снарядов.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. В эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, в течение последних двух суток Днепропетровщину атаковали дроны РФ. В ночь на 29 и 30 декабря область атаковали по пять Shahed-136. ВСУ удалось сбить все вражеские беспилотники.

Читайте также:

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

Зеленский за 29 декабря: с каждым ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
558
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация