Россияне атаковали Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: направили около 20 снарядов

Армия РФ в ночь на 31 декабря обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Враг атаковал Мировскую и Марганецкую громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Российские войска трижды открывали огонь по району тяжелой артиллерии. На мирные громады было направлено около двух десятков снарядов.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В других районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. В эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, в течение последних двух суток Днепропетровщину атаковали дроны РФ. В ночь на 29 и 30 декабря область атаковали по пять Shahed-136. ВСУ удалось сбить все вражеские беспилотники.

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