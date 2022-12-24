Россияне атаковали Днепропетровщину из "Ураганов", "Градов" и артиллеры: направили более 60 снарядов

Прошло без погибших и раненых.
Армия агрессорки России в ночь на 24 декабря обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Оккупанты атаковали Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую общины.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Оккупационные войска ночью обстреливали населенные пункты "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией. Россияне направили на общины более 60 снарядов.
По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. В результате вражеских атак в Марганце повреждены гаражи и автомобили промышленного предприятия, а также имущество садового общества. В других общинах повреждены линии электропередачи.
Напомним, в ночь на 24 декабря в Запорожье раздались взрывы. В области была объявлена воздушная тревога.
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