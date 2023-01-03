Россияне атаковали Днепропетровщину из "Ураганов" и тяжелой артиллерии: что известно

Армия РФ в ночь на 3 января обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Враг атаковал Никополь и Покровскую общину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Россияне обстреляли район дважды за ночь. Против мирного населения враг применял "Ураганы" и тяжелую артиллерию. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину. Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий и выясняют последствия атак.

По словам главы ОВА, обошлось без погибших и раненых. "В других районах ночь с одной тревогой и без чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно", — подчеркнул Резниченко.

Напомним, россияне атаковали Краматорск. В частном секторе произошли аварийные отключения электроснабжения.

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