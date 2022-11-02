Россияне атаковали дронами Черкасская область: попали в объект инфраструктуры

В ночь на 2 ноября российские беспилотники "шахиды" атаковали Черкасскую область. Один вражеский дрон попал в объект инфраструктуры в одной из общин.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец.

Всю ночь враг терроризировал одну из общин Черкасского района. Два "шахида" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры", — говорится в сообщении руководителя области.

По его словам, в результате атаки люди не пострадали. Игорь Табурец обратился к жителям региона: просит не публиковать в Сети никаких фото и видео.

Напомним, ночью украинские силы уничтожили 12 вражеских беспилотников "Shahed-136". Всего территорию страны атаковали 13 дронов-камикадзе оккупантов. Их запускали с восточного направления.

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